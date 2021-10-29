Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни

Сват главы кабинета министров Нурбек Алимов стал начальником Северо-восточной таможни после того, как Акылбек Жапаров пришел на руководящую должность. Об этом сообщает Temirov LIVE.

Отмечается, что Нурбек Алимов работает в таможенных органах давно.

Согласно данным ГТС, по состоянию на 30 ноября прошлого года Нурбек Алимов был главным инспектором группы центра таможенного оформления. С 1 по 31 декабря 2020-го работал в Северо-восточной таможне начальником центра таможенного управления СЭЗ «Бишкек». С 1 по 30 июня 2021 года переведен в центральный аппарат Таможенной службы на позицию и. о. начальника управления внутренней безопасности и противодействия коррупции.

Журналисты пришли к выводу, что Нурбек Алимов стал начальником Северо-восточной таможни именно после того, как Акылбека Жапарова назначили на руководящую должность.

А в июле стал начальником Северо-восточной таможни. В тот же период Акылбек Жапаров занимал должность заместителя главы кабинета министров.

Сообщается, что у Акылбека Жапарова есть младший брат Рахатбек Жапаров. Он занимает должность замглавы Госслужбы исполнения наказаний. Сына Рахатбека Жапарова зовут Султан Жапаров. В Facebook журналисты нашли публикацию Нурбека Алимова, где он пишет стихи в комментариях и называет Султана Жапарова «жээним», то есть племянником.

Жену младшего брата Жапарова зовут Нургул Алимова. Через портал «Тизме» выяснилось, что отчество у Нурбека Алимова и Нургул Алимовой одно — Нурбек Шакирович и Нургул Шакировна.

Авторы расследования выяснили, что Нурбек — брат Нургул Алимовой и сват Акылбека Жапарова.