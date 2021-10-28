В Кыргызстане могут повысить налоги на авто и имущество

Для увеличения доходной части бюджета будут повышать налоги на имущество. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, вчера Жогорку Кенеш утвердил поправки в бюджет 2021 года и в первом чтении проект бюджета на 2022-й. Амбициозные планы, которые ставились, не выполнены. Если на словах обещают к апрелю 2022 года поднять зарплаты учителям, врачам, деятелям культуры, то в самом бюджете этих расходов нет, их кабмин не закладывает.

«Не получилось принять бюджет в 400 миллиардов сомов. Таких доходов нет. Но есть цель увеличить доходы на 90 миллиардов сомов. Для этого будут повышать налоги на имущество, на авто с объемом двигателя свыше 3 кубометров, на жилье. Увеличится грузопоток из Китая, а также сбор налогов за счет улучшения администрирования. Я мало представляю, что резко что-то такое произойдет. Обещают, что все будут продавать и покупать через смартфон, но это пока из области фантастики», — рассказал Дастан Бекешев.