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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Аким Лейлека Алмазбек Рахманкулов уволен за лоббирование интересов партии

Аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов освобожден от занимаемой должности. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, руководитель района уволен, а мэр города Исфаны получил выговор.

«Всех, кто будет вмешиваться в выборы, накажут. А сотрудникам правоохранительных органов за выявление подкупа голосов намерены дать премию», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, 23 октября президент Садыр Жапаров на пресс-конференции сообщил, что в понедельник будет уволен аким одного из районов за лоббирование интересов партии.

По данным собственных источников 24.kg, Алмазбек Рахманкулов работал на партию «Ишеним» и одного из кандидатов по одномандатному округу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211814/
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