За взятку задержан секретарь Комиссии по помилованию администрации президента

ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки задержан ответственный секретарь Комиссии по помилованию администрации президента. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«Установлена налаженная коррупционная схема при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы. Установлено, что ответственный секретарь Комиссии по помилованию администрации президента, злоупотребляя должностным положением и в целях извлечения личной материальной выгоды вымогал 170 тысяч сомов у гражданина С.Н. для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц, подлежащих помилованию», — говорится в сообщении.

18 октября подозреваемый задержан с поличным при передаче ему 170 тысяч сомов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.