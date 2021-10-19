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Сюжет: Скандалы с чиновниками

За взятку задержан секретарь Комиссии по помилованию администрации президента

ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки задержан ответственный секретарь Комиссии по помилованию администрации президента. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«Установлена налаженная коррупционная схема при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы. Установлено, что ответственный секретарь Комиссии по помилованию администрации президента, злоупотребляя должностным положением и в целях извлечения личной материальной выгоды вымогал 170 тысяч сомов у гражданина С.Н. для положительного решения вопроса и включения осужденного в список лиц, подлежащих помилованию», — говорится в сообщении.

18 октября подозреваемый задержан с поличным при передаче ему 170 тысяч сомов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210812/
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