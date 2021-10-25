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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации

Спикер парламента Талант Мамытов, которому ЦИК накануне отказала в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, с таким решением не согласен.

Как сообщили 24.kg в политсовете партии «Ынтымак», от которой баллотировался торага ЖК, в административный суд Бишкека подано заявление с требованием отменить постановление Центризбиркома. В политорганизации считают, что в избирательном законодательстве нет прямых формулировок о том, что глава законодательного органа должен уйти в отставку в связи с участием в выборах.

Напомним, согласно статье 21 закона о выборах, лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку. Талант Мамытов полномочия торага не сложил. Он считает, что закон не распространяется на главу ЖК.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211460/
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