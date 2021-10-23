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Власть

Приграничный вопрос. Садыр Жапаров рассказал о трудностях переговорного процесса

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года по сегодняшний день.

Отвечая на вопросы, глава государства объяснил, почему до сих пор, несмотря на события в Баткене, не решается вопрос границ.

«Я готов решить проблему хоть сегодня. Но, оказывается, это зависит не только от нас. Да, погибли 36 наших граждан. Проблема не решается в течение 30 лет. Мы делимитацию отдельных участков границы начали с Узбекистана, намеревались потом перейти к решению этого же вопроса с Таджикистаном. Сразу скажу: у нас есть три проблемных участка с Таджикистаном. Это Торт-Кочо, дорога к Воруху и участок в Лейлекском районе. По Торт-Кочо протокол, невыгодный Кыргызстану, подписал Адахан Мадумаров. В то время он был госсекретарем. В Лейлекском районе Таджикистан требует вернуть 21 тысячу гектаров земли, утверждая, что они перешли к нам. Тогда нам должны передать Мургаб, который по территории намного больше», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан продолжит переговоры с Таджикистаном по решению вопросов границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211394/
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