Садыр Жапаров пообещал не допустить вмешательства своей семьи в политику

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства заявил, что не допустит вмешательства своей семьи в политику. «О связях партии «Эл умуту» с моим сыном сообщил депутат Дастан Бекешев. После я у сына спросил, оказывается, ему поступали предложения возглавить политорганизацию, идти на выборы. Но я строго запретил. Если еще где-то будет вмешиваться, сообщите мне, я приму меры», — попросил он.

Садыр Жапаров также рассказал о благотворительной деятельности семьи. В частности, о деятельности фонда «Умут булагы», принадлежащего его жене Айгуль Жапаровой.

«Фонд создан еще в 2010-м. Раньше он не был таким активным. Год назад я сам разрешил фонду работать. Были спонсоры, бизнесмены, которые сами хотели внести вклад. Они сейчас помогают с лечением больным детям, уязвимым семьям», — сказал он.