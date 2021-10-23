14:45
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть

Тендер на покупку внедорожников: президент объяснил, кому нужны авто

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства сообщил, что поддерживает инициативу приобретения автомобилей для акимов районов. «Мы хотели купить машины акимам. Но после того, как блогеры подняли шум, приостановили. После Нового года купим. До этого объясним народу. Акимам долго не покупали служебный транспорт. Они же не могут ходить пешком. Лучше купить новые машины на сумму, которую выделяют на ремонт. Это логично же», — сказал он.

Напомним, управление делами президента объявило тендер на покупку 40 автомобилей за 60 миллионов сомов. Согласно размещенному тендеру на портале государственных закупок, объединение «Автотранспорт» намеревалось потратить 60 миллионов сомов на приобретение 40 внедорожников. По условиям технических требований автомобили должны были быть 2021 года выпуска без пробега и исключительно белого цвета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211411/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров о том, почему считает себя политическим узником, а других нет
Садыр Жапаров признался, что у него нет времени даже сходить в туалет
Дело «Кумтора». Президент рассказал, как Аскар Акаев признал вину
Вы как немые. Президент потребовал от кабмина предоставлять в СМИ всю информацию
Кустуризация. Президент рассказал, куда уходят деньги от борьбы с коррупцией
Садыр Жапаров рассказал, почему Кыргызстан импортирует электроэнергию
Ситуация с «Кумтором». Под диктовку канадцев больше жить не будем — президент
Садыр Жапаров рассказал, откуда у его жены деньги на благотворительность
Президент прокомментировал похищение Орхана Инанды
Кыргызстан откроет границу с Таджикистаном только после согласования границ
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
14:37
Садыр Жапаров о том, почему считает себя политическим узником, а других нет Садыр Жапаров о том, почему считает себя политическим у...
14:21
Садыр Жапаров признался, что у него нет времени даже сходить в туалет
14:19
Дело «Кумтора». Президент рассказал, как Аскар Акаев признал вину
14:15
Вы как немые. Президент потребовал от кабмина предоставлять в СМИ всю информацию
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 23 октября. Сколько денег семья тратит на еду