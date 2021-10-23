Тендер на покупку внедорожников: президент объяснил, кому нужны авто

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства сообщил, что поддерживает инициативу приобретения автомобилей для акимов районов. «Мы хотели купить машины акимам. Но после того, как блогеры подняли шум, приостановили. После Нового года купим. До этого объясним народу. Акимам долго не покупали служебный транспорт. Они же не могут ходить пешком. Лучше купить новые машины на сумму, которую выделяют на ремонт. Это логично же», — сказал он.

Напомним, управление делами президента объявило тендер на покупку 40 автомобилей за 60 миллионов сомов. Согласно размещенному тендеру на портале государственных закупок, объединение «Автотранспорт» намеревалось потратить 60 миллионов сомов на приобретение 40 внедорожников. По условиям технических требований автомобили должны были быть 2021 года выпуска без пробега и исключительно белого цвета.