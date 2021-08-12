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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Управделами президента объяснили, зачем им внедорожники на 60 миллионов сомов

Управление делами президента распространило разъяснение об объявленном автотранспортным объединением тендере на закупку автомашин на 60 миллионов сомов.

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Отмечено, что закупка авто проводится для укрепления и улучшения материально-технической базы, а также повышения оперативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе глав районных администраций (акимов).

«Необходимо отметить, что в последний раз служебный автотранспорт для акимов районов приобретался 13-15 лет назад, который морально и технически устарел уже много лет назад. На сегодня многие из них требуют постоянного ремонта и, соответственно, расходов из республиканского бюджета», — рассказали в ведомстве.

Для укрепления вертикали власти, повышения статуса акимов принято решение об обновлении автопарка. 

Управделами президента КР 

«Ранее по указу президента о новой государственной кадровой политике проведена масштабная ротация акимов в областях. В рамках проводимых мероприятий обновление и улучшение материально-технической базы органов МСУ направлено на создание условий для эффективной деятельности вновь назначенных акимов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203796/
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