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Власть

Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев действительно проживает в госрезиденции «Ала-Арча-1». Об этом на пресс-конференции сообщил президент Садыр Жапаров.

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По его словам, такое решение было принято для безопасности Камчыбека Ташиева.

«Да, он действительно живет в госрезиденции в государственном доме. То, кто будет жить в госрезиденции, решаем я и управделами главы государства. Я дал разрешение, потому что ему нужно обеспечить безопасность. Вы сами видите, как он работает, народ сам оценивает. Нельзя относиться к этому так, что ты отдавай ради народа кровь и душу, а безопасность пусть остается на улице. В таком случае никто не будет работать ради государства», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча» в доме, построенном бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Первый замуправляющего делами президента Тилек Батырканов не подтвердил, но и не опроверг информацию 24.kg о том, что Камчыбек Ташиев проживает на территории госрезиденции «Ала-Арча». Согласно распоряжению главы государства, председатель ГКНБ входит в перечень лиц, которые могут проживать на территории резиденции.

Ранее 24.kg уже сообщало, что, по некоторым данным, Камчыбек Ташиев проживает в госрезиденции «Ала-Арча-1». Но в пресс-службе президента и ГКНБ отказались прокомментировать информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211404/
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