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Власть

Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Отвечая на вопрос о прослушке гражданских активистов, политиков и юристов, он отметил, что это мировая практика.

«Все законно, с санкции суда. Это мировая практика. Если человек говорит об оружии и выводе людей на улицы, естественно, органы примут меры», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что свобода слова в стране сохранится и он не допустит преследование журналистов.

«За год хоть одного журналиста необоснованно вызвали на допрос? Нет. Я всем говорю: что бы о вас не писали, уповайте на бога. Сами знаете, раньше власть подавала на вас в суд многомиллионные иски. Вы же ходили по судам, не могли выезжать из страны... Народ сам все знает. Вот меня тоже очерняют. Несколько сайтов всегда пишут плохо обо мне. Это потому, что я закрыл их источники финансирования. Оказывается, их поддерживал MegaCom, аэропорт и «Кумтор», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211403/
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