Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Президенту напомнили об инциденте, произошедшем с ним в следственном изоляторе, и попросили рассказать, что произошло на самом деле.

«Это большая политика. Алмазбек Атамбаев сейчас в тюрьме. Пусть он выйдет, у меня есть что сказать ему», — был краток Садыр Жапаров.

Напомним, в 2017 году Садыр Жапаров был обнаружен в своей камере с порезанными венами на шее и руке. Тогда в ГСИН заявили, что следственно-арестованный сам порезал себе вены. Многие говорили о якобы попытке суицида.