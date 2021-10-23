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Власть

Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу в период с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Президенту напомнили об инциденте, произошедшем с ним в следственном изоляторе, и попросили рассказать, что произошло на самом деле.

«Это большая политика. Алмазбек Атамбаев сейчас в тюрьме. Пусть он выйдет, у меня есть что сказать ему», — был краток Садыр Жапаров.

Напомним, в 2017 году Садыр Жапаров был обнаружен в своей камере с порезанными венами на шее и руке. Тогда в ГСИН заявили, что следственно-арестованный сам порезал себе вены. Многие говорили о якобы попытке суицида. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/211400/
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