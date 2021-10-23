13:15
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть

Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал заявление Эдиля Байсалова о работе кабмина со следующим парламентом.

«Эдиль Байсалов поддался эмоциям. Он неправильно выразил свои мысли, говоря, что кабмин будет работать только с 50-60 депутатами. Ведь все знают, что в течение 10 лет, при которых заявляли о парламентском правлении, по сути, кабинет министров превратился в раба спикера Жогорку Кенеша и нардепов. Мы будем работать со всеми депутатами. Если даже парламентарий получит тысячу голосов, он представитель народа», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее Эдиль Байсалов заявил, что у Садыра Жапарова нет своей партии, которая участвует в выборах. Но ни у кого не должно быть сомнений в том, что в следующем созыве парламента будет сформировано большинство, которое поддержит политику президента. Он добавил, что этот состав кабмина — это правительство Садыра Жапарова. «Завершился провальный эксперимент по введению ложной парламентской демократии, когда все правительство бегало за 120 депутатами, а мы будем работать на народ Кыргызстана», — заметил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211398/
просмотров: 804
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова
Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Садыр Жапаров хочет переселить всех этнических кыргызов, живущих в Афганистане
Приграничный вопрос. Садыр Жапаров рассказал о трудностях переговорного процесса
Кыргызстан продолжает делимитацию границ с соседями
Президент отчитался о борьбе с коррупцией и возмещении государству ущерба
Садыр Жапаров: Укрепление отношений с соседями — одна из наших главных задач
Темпы роста экономики в 2020 году стали самыми низкими за последние 20 лет
Президент заявляет о росте показателей внешней торговли
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
13:15
Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу слова Садыр Жапаров обещает обеспечить в Кыргызстане свободу...
13:02
Садыр Жапаров прокомментировал уголовные дела по октябрьским событиям
13:00
Заработок на инвестициях. Как правильно вложиться в ценные бумаги
12:46
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
12:41
Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова