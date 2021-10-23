Это эмоции. Садыр Жапаров прокомментировал скандальные заявления Эдиля Байсалова

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал заявление Эдиля Байсалова о работе кабмина со следующим парламентом.

«Эдиль Байсалов поддался эмоциям. Он неправильно выразил свои мысли, говоря, что кабмин будет работать только с 50-60 депутатами. Ведь все знают, что в течение 10 лет, при которых заявляли о парламентском правлении, по сути, кабинет министров превратился в раба спикера Жогорку Кенеша и нардепов. Мы будем работать со всеми депутатами. Если даже парламентарий получит тысячу голосов, он представитель народа», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее Эдиль Байсалов заявил, что у Садыра Жапарова нет своей партии, которая участвует в выборах. Но ни у кого не должно быть сомнений в том, что в следующем созыве парламента будет сформировано большинство, которое поддержит политику президента. Он добавил, что этот состав кабмина — это правительство Садыра Жапарова. «Завершился провальный эксперимент по введению ложной парламентской демократии, когда все правительство бегало за 120 депутатами, а мы будем работать на народ Кыргызстана», — заметил чиновник.