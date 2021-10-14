Заместитель главы кабинета министров по социальному блоку Эдиль Байсалов, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что может объяснить, в чем заключается основная задача утвержденного накануне парламентом состава чиновников.

По его словам, главная задача — обеспечить проведение свободных и справедливых парламентских выборов, ее обозначил перед членами кабмина президент Садыр Жапаров.

«Я ранее говорил и повторю: кабмин не является техническим правительством. Это полноценно функционирующее, полнокровное правительство, осуществляющее всю полноту государственной власти», — сказал замглавы кабмина.

У Садыра Жапарова нет своей партии, которая участвует в выборах. Но ни у кого не должно быть сомнений в том, что в следующем созыве парламента будет сформировано большинство, которое поддержит политику главы государства. Эдиль Байсалов

Он добавил, что этот состав кабмина — это правительство Садыра Жапарова. «Завершился провальный эксперимент по введению ложной парламентской демократии, когда все правительство бегало за 120 депутатами, а мы будем работать на народ Кыргызстана», — заметил чиновник.

По его словам, любые попытки разжечь волнения, антиконституционные выступления будут жестко пресекаться.

«Мы будем стоять крепко на защите конституционного строя и общественного порядка. Наши граждане и наши партнеры за рубежом могут не беспокоиться», — пояснил Эдиль Байсалов.

Что касается соцвопросов и приоритетных направлений в их решении, он отметил, что пока вникает в процесс.