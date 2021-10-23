Президент отчитался о борьбе с коррупцией и возмещении государству ущерба

В рамках борьбы с коррупцией привлекаются люди вне зависимости от того, какую должность они занимают. Об этом на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, один из показателей борьбы с коррупцией — возмещение государству причиненного ущерба.

«Борьба с коррупцией — это требование народа. В рамках борьбы с этим явлением было возбуждено 854 досудебных производства. Сумма возмещенного ущерба составила 7 миллиардов 464 миллиона сомов. В рамках борьбы с коррупцией, а также для создания благоприятных условий для бизнеса был создан Антикоррупционный совет. В ближайшее время будет проведено его заседание», — сказал Садыр Жапаров.