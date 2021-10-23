Выборы-2021. Президент обещает, что золотых мест в списках партий не будет

Все коррупционные схемы при составлении списков кандидатов в депутаты упразднены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.
По его словам, власть учла требования народа сократить число депутатов и изменить избирательную систему.
«Теперь будет смешанная парламентская система. Через партии и одномандатные округа мы прокладываем путь для того, чтобы к власти пришли новые люди. Мы прекратили продажу мест в партийных списках. Коррупционные схемы также упразднены. Ранее лидеры партий при составлении списков кандидатов оценивали первые места в сотни тысяч долларов. Теперь не будет золотых мандатов и первой двадцатки», — сказал глава государства.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.