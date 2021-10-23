Выборы-2021. Президент обещает, что золотых мест в списках партий не будет

Все коррупционные схемы при составлении списков кандидатов в депутаты упразднены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, власть учла требования народа сократить число депутатов и изменить избирательную систему.

«Теперь будет смешанная парламентская система. Через партии и одномандатные округа мы прокладываем путь для того, чтобы к власти пришли новые люди. Мы прекратили продажу мест в партийных списках. Коррупционные схемы также упразднены. Ранее лидеры партий при составлении списков кандидатов оценивали первые места в сотни тысяч долларов. Теперь не будет золотых мандатов и первой двадцатки», — сказал глава государства.