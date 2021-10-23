11:43
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Президент обещает, что золотых мест в списках партий не будет

Все коррупционные схемы при составлении списков кандидатов в депутаты упразднены. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, власть учла требования народа сократить число депутатов и изменить избирательную систему.

«Теперь будет смешанная парламентская система. Через партии и одномандатные округа мы прокладываем путь для того, чтобы к власти пришли новые люди. Мы прекратили продажу мест в партийных списках. Коррупционные схемы также упразднены. Ранее лидеры партий при составлении списков кандидатов оценивали первые места в сотни тысяч долларов. Теперь не будет золотых мандатов и первой двадцатки», — сказал глава государства.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/211383/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Президент заявляет о росте показателей внешней торговли
Первая пресс-конференция Садыра Жапарова: аккредитовано 163 журналиста
Президент Садыр Жапаров проведет большую пресс-конференцию для СМИ
В 2022 году пограничникам повысят зарплату
Президент пообещал обновить военную технику весной 2022 года
Садыр Жапаров: Выборы — возможность люстрировать парламент
Садыр Жапаров наградил победителей конкурса «Лучший айыл окмоту»
Акимов районов будет назначать президент. Подписан закон
Выборы-2021. В Совет безопасности поступают жалобы о нарушениях
Выборы-2021. Парламент принял отставку омбудсмена Токона Мамытова
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
23 октября, суббота
11:30
Президент заявляет о росте показателей внешней торговли Президент заявляет о росте показателей внешней торговли...
11:28
Выборы-2021. Президент обещает, что золотых мест в списках партий не будет
11:27
В Бишкеке выделили участок под строительство зала для занятий женской борьбой
11:15
Импорт электроэнергии из Таджикистана, которого нет: чиновник дал разъяснения
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 октября