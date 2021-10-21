13:57
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Закон не запрещает. Эдиль Байсалов о виде на жительство в Швеции

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg информацию о том, что он имеет вид на жительство в Швеции.

«Во-первых, изучите закон. Мы не в России живем, чтобы вид на жительство в другой стране запрещал человеку занимать должность. Во-вторых, распространяемая информация — это просто бред. Никаких заявлений ни в 2019 году, ни в 2020-м я никуда не подавал. Общеизвестный факт, что я проживал в Швеции в 2008-2010 годах. Вылетел домой рано утром 8 апреля 2010-го. Да, у меня в Швеции проживает несовершеннолетняя дочь. Но это моя жизнь, мои личные обязательства, никакого отношения к государственной жизни не имеет. Несмотря на миллион возможностей давно переехать, я живу в Кыргызстане и собираюсь тут жить. Потому и борюсь за хорошую жизнь здесь и сейчас», — сказал он.

Эдиль Байсалов также пояснил, что, когда в 2008 году бежал из Кыргызстана, в Швеции ему предоставили ВНЖ как беженцу. «Но статус сохраняется, только если ты проживаешь в стране. А я через два года выехал, вернулся в Бишкек, работал в аппарате временного правительства, постоянно находился в Кыргызстане. У меня нет другого паспорта и вида на жительство», — добавил он.

Ранее в СМИ опубликовали информацию со ссылкой на сайт ratsit.se о том, что у Эдиля Байсалова есть вид на жительство в Швеции. Он зарегистрирован как эмигрант 5 ноября 2020-го.

Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» гласит: «Служащий, имеющий гражданство другого государства, не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления». О виде на жительство в законе не упоминается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211147/
просмотров: 1248
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов
Об ответственности за свободу слова напомнил журналистам Эдиль Байсалов
Библиотеки в Кыргызстане станут бесплатными, пообещал Эдиль Байсалов
Делили все, как устуканы на тое. Эдиль Байсалов о лжепарламентской демократии
Любые антиконституционные выступления будут жестко пресекаться — Эдиль Байсалов
Еще выше. Эдиль Байсалов претендует на пост вице-премьер-министра
Министром иностранных дел может стать Эдиль Байсалов
Centerra ходатайствует о принятии обеспечительных мер против правительства КР
Подать документы на получение вида на жительство можно будет в электронном виде
Конституционное совещание. Предложения в Основной закон вносят и бывшие зэки
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
21 октября, четверг
13:35
Перенесла пять инсультов. Тяжелобольной осужденной просят отсрочить наказание Перенесла пять инсультов. Тяжелобольной осужденной прос...
13:15
Закон не запрещает. Эдиль Байсалов о виде на жительство в Швеции
13:06
Жители Ошской области жалуются на отсутствие электричества и уличного освещения
12:54
Митинг муниципальных парковщиков. Недовольных принял первый вице-мэр столицы
12:41
Хамы на дороге. Водитель в Бишкеке несколько минут не давал проехать троллейбусу