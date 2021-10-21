Закон не запрещает. Эдиль Байсалов о виде на жительство в Швеции

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg информацию о том, что он имеет вид на жительство в Швеции.

«Во-первых, изучите закон. Мы не в России живем, чтобы вид на жительство в другой стране запрещал человеку занимать должность. Во-вторых, распространяемая информация — это просто бред. Никаких заявлений ни в 2019 году, ни в 2020-м я никуда не подавал. Общеизвестный факт, что я проживал в Швеции в 2008-2010 годах. Вылетел домой рано утром 8 апреля 2010-го. Да, у меня в Швеции проживает несовершеннолетняя дочь. Но это моя жизнь, мои личные обязательства, никакого отношения к государственной жизни не имеет. Несмотря на миллион возможностей давно переехать, я живу в Кыргызстане и собираюсь тут жить. Потому и борюсь за хорошую жизнь здесь и сейчас», — сказал он.

Эдиль Байсалов также пояснил, что, когда в 2008 году бежал из Кыргызстана, в Швеции ему предоставили ВНЖ как беженцу. «Но статус сохраняется, только если ты проживаешь в стране. А я через два года выехал, вернулся в Бишкек, работал в аппарате временного правительства, постоянно находился в Кыргызстане. У меня нет другого паспорта и вида на жительство», — добавил он.

Ранее в СМИ опубликовали информацию со ссылкой на сайт ratsit.se о том, что у Эдиля Байсалова есть вид на жительство в Швеции. Он зарегистрирован как эмигрант 5 ноября 2020-го.

Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» гласит: «Служащий, имеющий гражданство другого государства, не может занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления». О виде на жительство в законе не упоминается.