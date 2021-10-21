Выборы-2021. Рабочая группа ЦИК не приняла решение по партии «Азаттык»

Рабочая группа ЦИК не приняла решение по партии «Азаттык». Как сообщил 24.kg член Центризбиркома Кайрат Маматов, представители группы запросили документы у политорганизации о том, как проходил съезд 10 октября.

В «Азаттыке» утверждают, что никаких нарушений не было и список кандидатов утвержден в соответствии с законом. Но заседание рабочей группы накануне не состоялось. Представители партии попросили время на то, чтобы предоставить доказательства.

Ранее гражданский активист Анарбек Катаганов, который должен был войти в список, но его вычеркнули, обратился с жалобой в ЦИК и потребовал снять политобъединение с предвыборной гонки.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.