Выборы-2021. На партию «Азаттык» пожаловались. Требуют снять с гонки

Гражданский активист Анарбек Катаганов подал жалобу в ЦИК на партию «Азаттык». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он требует снять партию с предвыборной гонки. Активист отметил, что при проведении съезда не был оглашен полностью список кандидатов и в бюллетене он также не был указан целиком. Сам Анарбек Катаганов в перечень кандидатов не вошел, хотя ему предложили и он собрал все документы, но в последний момент его вычеркнули.

В ЦИК подчеркнули, что менять распорядок кандидатов в списке, утвержденном на съезде, партия права не имеет. Запрещается также вносить в него изменения. Сам перечень должен быть оглашен полностью. Партийцы должны знать, за кого голосуют.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.