Посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова вновь критикуют депутаты

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков заболел коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, безопасности и обороне сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

Отметим, что комитет должен был сегодня заслушать отчет Жаныша Рустенбекова.

«Он заболел. Просим перенести отчет посла на две недели», — обратился к депутатам Айбек Артыкбаев.

Депутат Абдывахап Нурбаев напомнил чиновнику МИД, что комитет ранее выразил недоверие послу.

«Когда вы назначите на его место нового посла? Комитет принял решение отозвать Жаныша Рустенбекова. Он знает, что уйдет, поэтому не будет работать. Но до его ухода мы должны успеть заслушать отчет. Надо же знать, чем он занимался три года, за что зарплату получал», — добавил нардеп.