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Власть

Рассмотреть ответственность посла в РТ Жаныша Рустенбекова предлагает депутат

Рассмотреть ответственность посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова предложила депутат Карамат Орозова на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Она отметила, что Жанышу Рустенбекову не удалось улучшить отношения с Таджикистаном.

«С момента его назначения послом инциденты на кыргызско-таджикской границе не прекращались. Мы так и не услышали его отчет. При назначении послов МИД дает представление, надо бы дать представление и о его снятии. Не только снять с должности, но и рассмотреть его ответственность», — сказала Карамат Орозова.

Жаныш Рустенбеков назначен послом КР в РТ в декабре 2018 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/193530/
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