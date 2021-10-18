Выборы-2021. Чиновники массово увольняются: баллотируются в депутаты

Завершился процесс выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва.

По данным ЦИК, в целях обеспечения равных условий претенденты на мандаты, занимающие должности, кроме членов парламента и депутатов местных кенешей, представляют для регистрации документы об увольнении.

Свои полномочия прекратили главы следующих айыл окмоту:

Жалолидин Нурбаев, глава Алля Анаровского айыл окмоту Араванского района Ошской области;

Эржигит Пасанов, глава Кызыл-Октябрьского айыл окмоту Узгенского района Ошской области;

Чынгыз Оморов, глава Сумсарского айыл окмоту Чаткальского района Джалал-Абадской области;

Рыскулбек уулу Нурмат, глава Красно-Восточного айыл окмоту Жайылского района Чуйской области;

Мирлан Джекшенов, глава Жаны-Жерского айыл окмоту Московского района Чуйской области;

Акылбек Мурсалиев, глава Боролдойского айыл окмоту, Кеминского района Чуйской области.

Уволились председатель Каиндинского городского кенеша Чуйской области Эркин Иманкулов и директор детской спортивной школы Кадамджайского района Баткенской области Замирбек Сыргабаев.

Подал заявление об отставке омбудсмен Токон Мамытов.

ЦИК продолжает проверку документов кандидатов на соответствие требованиям, установленным законодательством.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.