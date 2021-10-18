Выборы-2021. Токон Мамытов ушел в отставку с поста омбудсмена

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов подал заявление об освобождении от занимаемой должности. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, Токон Мамытов баллотируется в депутаты парламента по списку партии «Бутун Кыргызстан». По закону он, как госслужащий, должен уйти с должности.

Токон Мамытов назначен на должность акыйкатчи в сентябре 2018-го. В 2010-2013 годах был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс», а позже возглавлял Государственную пограничную службу, был губернатором Иссык-Кульской области, занимал должность вице-премьер-министра, а также был председателем правления ОАО «Кыргызалтын».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.