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Общество

Выборы-2021. Из 381 выдвиженца по одномандатным округам ЦИК зарегистрировала 51

Из 381 выдвиженца по одномандатным избирательным округам ЦИК зарегистрировала 51. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что среди получивших удостоверение кандидата три женщины — Юлия Лилиенталь, Атыр Абдрахматова и Альфира Супатаева.

Удостоверения также получили юрист Нурбек Токтакунов, Искендер Матраимов, Канат Сагымбаев, Арслан Малиев, Акылбек Сариев, Эльмурза Сатыбалдиев, Мелис Турганбаев.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210646/
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