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Власть

Садыр Жапаров выделил 3 миллиона сомов на запуск центра «Алтын балалык»

Садыр Жапаров выделил 3 миллиона сомов из фонда главы государства для запуска детского реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Алтын балалык» в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Он принял участие в благотворительном марафоне по сбору финансовых средств для запуска центра.

Садыр Жапаров отметил, что строительство центра началось в 2000-х годах, были возведены стены, но работы приостановились в 2005-м.

В марте президент посетил центр вместе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым и поручил завершить строительство учреждения.

В настоящее время один блок возводит арабский благотворительный фонд, другой блок — ЗАО «Кумтор Голд Компани». Кроме того, решено провести благотворительный марафон для привлечения средств от спонсоров, неравнодушных граждан и всех желающих.

«Планируем открыть реабилитационный центр к 1 июня следующего года, в День защиты детей», — сказал Садыр Жапаров, добавив, что в случае нехватки собранных средств деньги на завершение строительства выделят из республиканского бюджета.

«Мы делаем это для наших детей, для наших граждан. Кроме того, мы можем принимать отдыхающих и пациентов со всего мира», — сказал Садыр Жапаров.

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По словам президента, реабилитационный центр рассчитан на 500 пациентов и имеет потенциал для расширения в будущем. В настоящее время действуют два отделения: аллергологическое и кардиохирургическое. Уже провели пять операций.

Глава государства добавил, что климат озера Иссык-Куль также будет благотворно влиять на улучшение состояния здоровья пациентов.

Ранее в Минздраве сообщили, что реабилитационный центр будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам ведомства, требуется 1,5 миллиарда сомов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/210516/
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