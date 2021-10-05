На Иссык-Куле откроют центр для детей с инвалидностью. Идет сбор средств

В Кыргызстане пройдет марафон по сбору средств для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Омур булагы». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мероприятие пройдет 15 октября в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

«Пандемия коронавируса продемонстрировала важность укрепления здоровья людей и профилактики болезней. Забота о детях с раннего возраста — это фундамент их успешного и здорового будущего. Одна из таких возможностей будет создана в Иссык-Кульской области, на северном берегу озера», — отметили в пресс-центре.

Медико-реабилитационный центр «Омур булагы» (ранее назывался «Ден соолук») будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. В настоящее время там функционирует центр инновационной кардиохирургии, где проводятся операции детям с сердечными патологиями.

При успешном использовании комплекс сможет одновременно принять 250 детей.

В ведомстве добавили, что строительство комплекса не было завершено из-за отсутствия финансовых средств. «Согласно подсчетам, требуется около 1,5 миллиарда сомов. Сегодня, когда страна переживает большие трудности в связи с пандемией COVID-19, выделить такую большую сумму из республиканского бюджета будет сложно. Именно поэтому министерство обращается к гражданам, которым небезразлично будущее детей», — добавили в Минздраве.