Может сбежать. Стало известно, почему Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО

Ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева в суд внесла Генпрокуратура. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев заключил сделку со следствием по делу «Кумтора» для того, чтобы избежать соответствующего наказания.

У следствия появились предположения, что Тайырбек Сарпашев, обвиняемый в особо тяжком преступлении, может сбежать.

«Кроме того, по некоторым данным, бывший член кабмина дал показания, которые позже были опровергнуты. Сведения, предоставленные им в рамках сделки со следствием, якобы не подтвердились», — сообщили редакции.

Напомним, Тайырбек Сарпашев проходит обвиняемым по делу «Кумтора». В июне Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить бывшего члена кабмина под подписку о невыезде.