11:06
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК уточнила число выдвинувшихся кандидатов-одномандатников

Завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, согласно конституционному Закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам может осуществляться:

  • от политических партий на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о выдвижении кандидата принимается тайным голосованием;
  • в порядке самовыдвижения путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе. Центральной избирательной комиссией их было сформировано 36 по всей стране.

В ЦИК было всего подано 387 заявлений, потом три кандидата отозвали свои заявления, а еще три — отозвали и подали повторно уже как кандидаты от партий.

Таким образом, по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеша выдвинулся 381 кандидат (31 — женщины и 350 — мужчины), из них 379 кандидатов — в порядке самовыдвижения и восемь кандидатов — от семи политических партий.

Максимальное количество кандидатов — 19  выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу.

Минимальное количество — по четыре кандидата — выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:

  • Баткенская область — 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;
  • Ошская область — 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 — женщины;
  • Джалал-Абадская область — 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидата, из них 3  женщины;
  • Таласская область — 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет;
  • Чуйская область — 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины;
  • город Бишкек — 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;
  • Нарынская область — 2 избирательных округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 — женщины;
  • Иссык-Кульская область — 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 — женщины.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210322/
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. 23 партии уведомили о выдвижении списка кандидатов
Выборы-2021. 387 кандидатов-одномандатников подали заявления в ЦИК
Выборы-2021. Нурбек Мурашев передумал выдвигаться по одномандатному округу
Выборы-2021. Еще семь партий отказались от участия в избирательной кампании
Выборы-2021. Алтынбек Сулайманов отозвал свое заявление из ЦИК
Выборы-2021. Экс-министр сельского хозяйства хочет в парламент
Выборы-2021. Алтынбек Сулайманов передумал выдвигаться по одномандатному округу
Выборы-2021. Женщин выдавить из Жогорку Кенеша не получится: комментарий ЦИК
Выборы-2021. Как будут распределять мандаты: пояснение ЦИК
Выборы-2021. На кого опираются партии в надежде попасть в Жогорку Кенеш
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Бизнес
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
14 октября, четверг
11:04
Дело о захвате власти. Курсана Асанова оставили в СИЗО-50 Дело о захвате власти. Курсана Асанова оставили в СИЗО-...
10:58
У Дома правительства митингуют дольщики стройкомпании «Алтын ырыскы»
10:55
Дело о захвате власти. У горсуда митингуют сторонники Курсана Асанова
10:53
COVID-19 в мире. Заразились более 239,1 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
10:47
Задержаны кыргызстанцы, подозреваемые в финансировании теракта