Выборы-2021. ЦИК уточнила число выдвинувшихся кандидатов-одномандатников

Завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.
По данным ведомства, согласно конституционному Закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.
Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам может осуществляться:
- от политических партий на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о выдвижении кандидата принимается тайным голосованием;
- в порядке самовыдвижения путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.
Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе. Центральной избирательной комиссией их было сформировано 36 по всей стране.
В ЦИК было всего подано 387 заявлений, потом три кандидата отозвали свои заявления, а еще три — отозвали и подали повторно уже как кандидаты от партий.
Таким образом, по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеша выдвинулся 381 кандидат (31 — женщины и 350 — мужчины), из них 379 кандидатов — в порядке самовыдвижения и восемь кандидатов — от семи политических партий.
Максимальное количество кандидатов — 19 — выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу.
Минимальное количество — по четыре кандидата — выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.
В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:
- Баткенская область — 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;
- Ошская область — 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 — женщины;
- Джалал-Абадская область — 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидата, из них 3 — женщины;
- Таласская область — 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет;
- Чуйская область — 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины;
- город Бишкек — 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;
- Нарынская область — 2 избирательных округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 — женщины;
- Иссык-Кульская область — 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 — женщины.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.