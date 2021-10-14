Выборы-2021. ЦИК уточнила число выдвинувшихся кандидатов-одномандатников

Завершилось выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, согласно конституционному Закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин КР, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам может осуществляться:

от политических партий на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу. Решение о выдвижении кандидата принимается тайным голосованием;

в порядке самовыдвижения путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе. Центральной избирательной комиссией их было сформировано 36 по всей стране.

В ЦИК было всего подано 387 заявлений, потом три кандидата отозвали свои заявления, а еще три — отозвали и подали повторно уже как кандидаты от партий.

Таким образом, по одномандатным избирательным округам в депутаты Жогорку Кенеша выдвинулся 381 кандидат (31 — женщины и 350 — мужчины), из них 379 кандидатов — в порядке самовыдвижения и восемь кандидатов — от семи политических партий.

Максимальное количество кандидатов — 19 — выдвинулось по Кадамджайскому избирательному округу.

Минимальное количество — по четыре кандидата — выдвинулись по Ноокатскому и Узгенскому избирательным округам.

В разрезе областей выдвижение выглядит следующим образом:

Баткенская область — 3 избирательных округа, 40 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;

Ошская область — 9 избирательных округов, 71 выдвинутый кандидат, из них 3 — женщины;

Джалал-Абадская область — 7 избирательных округов, 63 выдвинутых кандидата, из них 3 — женщины;

женщины; Таласская область — 2 избирательных округа, 17 выдвинутых кандидатов, женщин нет;

Чуйская область — 6 избирательных округов, 73 выдвинутых кандидата, из них 3 женщины;

город Бишкек — 4 избирательных округа, 38 выдвинутых кандидатов, из них 4 — женщины;

Нарынская область — 2 избирательных округа, 31 выдвинутый кандидат, из них 4 — женщины;

Иссык-Кульская область — 3 избирательных округа, 48 выдвинутых кандидатов, из них 10 — женщины.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.