Выборы-2021. Нурбек Мурашев передумал выдвигаться по одномандатному округу

Еще один кандидат передумал выдвигаться по одномандатному округу. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Отказался от участия депутат Жогорку Кенеша, экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

Ранее стало известно, что депутат Алтынбек Сулайманов отказался баллотироваться по одномандатному округу. Он пойдет на выборы по списку партийного объединения «Альянс».

Напомним, сегодня истек срок регистрации кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу. Они должны были представить документы до 18.00. Но в Центризбиркоме еще не назвали число зарегистированных кандидатов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.