Выборы-2021. Алтынбек Сулайманов передумал выдвигаться по одномандатному округу

Депутат Алтынбек Сулайманов отказался баллотироваться по одномандатному округу. Он пойдет на выборы по списку партийного объединения «Альянс». Об этом он сообщил журналистам.

В Центризбиркоме отметили, что пока официального отзыва своего уведомления от нардепа не поступало.

Заявки на сегодня подали 308 человек, из них всего 17 женщин.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.