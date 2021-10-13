18:20
USD 84.80
EUR 98.03
RUB 1.18
Власть

Он разве преступник? В парламенте предлагают дать должность Райымбеку Матраимову

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Нардеп Бактыбек Райымкулов предложил в новый состав кабмина включить бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. По его словам, государству стоит использовать опыт этого экс-чиновника, осужденного за коррупцию, и фигуранта громкого журналистского расследования о выводе миллионов из страны.

Читайте по теме
Не надо нас очернять. Камчыбек Ташиев о тое, где был с Райымбеком Матраимовым

«Дастан Далабаевич (Бекешев. — Прим. 24.kg) много неправильного сказал. Вместо того чтобы защищать интересы других государств, надо учиться защищать интересы кыргызов. Камчыбек Кыдыршаевич (Ташиев. — Прим. 24.kg), прошу вас принять строгие меры в отношении шпионов, агентов других стран. Именно они являются большой угрозой. Соответствующий закон есть, надо ужесточить его. Они поддерживают голубых, полуголых, очерняют наших лучших джигитов, как Райымбек Матраимов. Пришло время включить в команду лучших личностей», — сказал Бактыбек Райымкулов.

Ранее депутат Шайлообек Атазов заступился за Райымбека Матраимова. Он тоже предложил его включить в состав кабмина. «По поводу Райымбека Матраимова: нужно таких менеджеров привести в наше правительство. Если кто-то сидел с ним за одним столом, что с того? Он разве преступник?» — сказал он.

Напомним, парламентарий Дастан Бекешев заявил, что члены кабмина на тоях сидят за одним столом с такими людьми, как Райымбек Матраимов, и подают нехороший пример молодежи.

Недавно экс-мэр Оша женил сына. На свадьбе Камчыбек Ташиев произносил тост, в это время рядом с ним на сцене стояли бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, осужденный за коррупцию, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генпрокурор Курманкул Зулушев, депутаты Улан Примов и Азамат Арапбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210254/
просмотров: 2778
Версия для печати
Материалы по теме
Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение людей. А кабмину можно?
Новый состав правительства принял присягу
Парламент одобрил назначение нового главы и состава кабинета министров
Не олигарх я. Акылбек Жапаров рассказал, кто в его семье занимается бизнесом
Акылбек Жапаров рассказал, как стабильно работает «Кумтор»
Кыргызстан и Таджикистан описали еще 8,5 километра границы
Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Не надо нас очернять. Камчыбек Ташиев о тое, где был с Райымбеком Матраимовым
Рост цен на продукты питания и ГСМ. Комментарий Акылбека Жапарова
Голову раздробим. Камчыбек Ташиев о криминальной фармацевтической мафии
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Бизнес
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
13 октября, среда
18:13
Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение людей. А кабмину можно? Президенту не нравится, что в ЖК вводят в заблуждение л...
18:00
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
17:46
Президент призвал вновь баллотирующихся депутатов прекратить подкуп избирателей
17:38
Садыр Жапаров обещает жесткие требования к новому кабинету министров
17:21
Новый состав правительства принял присягу