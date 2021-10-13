Он разве преступник? В парламенте предлагают дать должность Райымбеку Матраимову

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Нардеп Бактыбек Райымкулов предложил в новый состав кабмина включить бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. По его словам, государству стоит использовать опыт этого экс-чиновника, осужденного за коррупцию, и фигуранта громкого журналистского расследования о выводе миллионов из страны.

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«Дастан Далабаевич (Бекешев. — Прим. 24.kg) много неправильного сказал. Вместо того чтобы защищать интересы других государств, надо учиться защищать интересы кыргызов. Камчыбек Кыдыршаевич (Ташиев. — Прим. 24.kg), прошу вас принять строгие меры в отношении шпионов, агентов других стран. Именно они являются большой угрозой. Соответствующий закон есть, надо ужесточить его. Они поддерживают голубых, полуголых, очерняют наших лучших джигитов, как Райымбек Матраимов. Пришло время включить в команду лучших личностей», — сказал Бактыбек Райымкулов.

Ранее депутат Шайлообек Атазов заступился за Райымбека Матраимова. Он тоже предложил его включить в состав кабмина. «По поводу Райымбека Матраимова: нужно таких менеджеров привести в наше правительство. Если кто-то сидел с ним за одним столом, что с того? Он разве преступник?» — сказал он.

Напомним, парламентарий Дастан Бекешев заявил, что члены кабмина на тоях сидят за одним столом с такими людьми, как Райымбек Матраимов, и подают нехороший пример молодежи.

Недавно экс-мэр Оша женил сына. На свадьбе Камчыбек Ташиев произносил тост, в это время рядом с ним на сцене стояли бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, осужденный за коррупцию, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генпрокурор Курманкул Зулушев, депутаты Улан Примов и Азамат Арапбаев.