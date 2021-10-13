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Власть

Голову раздробим. Камчыбек Ташиев о криминальной фармацевтической мафии

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Во время заседания депутат Шайлообек Атазов попросил председателя ГКНБ бороться против фармацевтической мафии в стране.

Камчыбек Ташиев в ответ начал с криминальной ситуации. Он отметил, что сейчас в стране не так, как было год назад.

«Вы знаете, год назад преступность заполнила все сферы. На юге отдельная мафия, на севере — отдельная. Были нападения на чиновников, на депутатов. Сейчас такого нет. Если главари поднимут голову, то мы раздробим эту голову», — заявил председатель ГКНБ.

Что касается фармацевтической мафии, Камчыбек Ташиев заверил, что раскрытие преступлений в этой сфере и аресты продолжатся.

«Это финансовое преступление. Государственный департамент по лекарственному обеспечению не выполняет свои обязанности, пьет кровь народа. Получается, государство не выполняет свои функции. Вместо того чтобы регулировать цены на препараты и сделать доступными лекарства, они специально повышают их стоимость. Они создали организованную мафию. ГКНБ установил контроль за этой мафией. Например, одна фармкомпания составляет договор с заводом, а остальным не позволяет покупать у них. Задержали сотрудников департамента лекарственного обеспечения, представителей фармкомпании. Но это не предел. Есть руководство, есть руководство Минздрава. Если они не остановятся, мы и до них дойдем. У депутатов, чиновников есть свои фармкомпании. Например, у сестры экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он пообещал, что в октябре цены на лекарства снизятся.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210233/
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