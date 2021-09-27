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Происшествия

Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства

Сотрудники ГКНБ выявили группу компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее спецслужбами были получены данные о противоправной деятельности группы фармкомпаний, импортирующих лекарства в страну, с последующей их реализацией населению по завышенной стоимости.

«По факту начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисах и складах компаний, изъята финансовая документация, подтверждающая наличие двойной бухгалтерии.
Одновременно с этим установлено, что группа компаний в сговоре и при покровительстве должностных лиц, контролирующих госорганов, в целях уклонения от уплаты налогов, скрывает реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению. Получены доказательства причастности компаний к использованию незаконных методов торговли и недобросовестной конкуренции путем лоббирования импортируемых дорогостоящих аналогов лекарственных средств через систему здравоохранения за денежное вознаграждение», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве проинформировали, что был задержан один из руководителей указанных компаний А.В., который уведомлен о подозрении по статье «Коррупция», а Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

«Следствием устанавливается точная сумма ущерба, причиненная государству в результате противоправной деятельности данных компаний и круг виновных лиц, действиям которых по результатам следствия будет дана юридическая оценка», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208411/
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