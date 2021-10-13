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Власть

IT-сообщество против изменений в закон о Парке высоких технологий. Почему?

IT-сообщество выступает против инициативы кабинета министров по внесению изменений в Закон «О Парке высоких технологий» (ПВТ). Об этом 24.kg сообщила директор Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) Ширин Муканбетова.

По ее словам, авторы предлагают исключить требования к компаниям по 80-процентному экспортному порогу, ликвидировать наблюдательный совет — высший орган управления и экспертный совет.

Ширин Муканбетова считает, что это совершенно неприемлемые идеи.

«На первый взгляд, упразднение порога кажется преимуществом для местных IT-компаний, но потенциально это открывает возможность для недобросовестных компаний организовывать схемы для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, именно этот пункт стимулировал развитие IT-экспорта в нашей стране на уровне, к которому не могут приблизиться наши соседи. Что касается ликвидации НС, то результатом станет то, что вся полнота полномочий будет сконцентрирована в руках директора, который будет назначаться главой кабмина. Сегодня НС формируется из представителей Жогорку Кенеша, кабмина и IT-сообщества, что позволяет справедливо и прозрачно управлять парком», — считает она.

Ликвидация наблюдательного совета разрушит прозрачность нашей организации и подорвет доверие к институту.

Ширин Муканбетова

Она добавила, что экспертный совет, который также, согласно обсуждаемым изменениям, должен быть упразднен, состоит из компетентных специалистов IT-сектора (как частного, так и государственного). В его функции входят экспертиза бизнес-планов новых резидентов и проверка соответствия их деятельности закону о Парке высоких технологий.

Упраздняется система сдержек и противовесов, позволявшая на протяжении десятилетия осуществлять эффективный, справедливый и прозрачный отбор кандидатов в резиденты парка, которые существенно развивали экспортную составляющую экономики республики.

IT-сообщество призывает не трогать эффективно работающий закон о ПВТ, так как изменения могут превратить его в неэффективный, коррумпированный госорган.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210164/
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