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Власть

Для IT-специалистов хотят увеличить срок льготного налогового режима

Министерство цифрового развития решило позаботиться о резидентах Парка высоких технологий. Проект соответствующего закона поступил в кабинет министров.

Уточняется, что нужно стимулировать развитие сектора информационно-коммуникационных технологий. Еще в феврале представителями IT-отрасли предлагалось рассмотреть возможность снижения 80 процентов требований по экспорту для резидентов Парка высоких технологий. Таким образом, важным фактором в этом случае являются популяризация IT-индустрии и привлечение новых резидентов.

Однако есть требование к потенциальным резидентам в виде ориентированности их деятельности на экспорт и доходов от него в размере 80 процентов.

Это, как отмечают в профильном ведомстве, отталкивает специалистов и этот порог предлагают исключить.

«На сегодня большинство IT-компаний ведут свою деятельность без регистрации, и в целом большинство программистов работают в тени. Внесение изменений в Закон «О Парке высоких технологий Кыргызской Республики» позволит значительно увеличить число резидентов путем снятия порогового требования в виде 80 процентов на экспорт и аналогичного требования к доходу от экспорта и тем самым выведения доли IT-специалистов из тени», — подчеркивают разработчики.

В Парке высоких технологий состоят 117 резидентов. Ключевым моментом по развитию потенциала IT-отрасли в целом является изменение правовой основы.

Предлагается увеличить срок действия льготного налогового режима до 2040 года.

Кроме того, настоящим проектом закона предлагается обеспечить гибкость деятельности парка, то есть упразднить наблюдательный совет. Это позволит оперативно принимать решения.

Вместо него авторы выступают за создание единого органа управления — дирекции Парка высоких технологий, которую возглавит чиновник, назначаемый и освобождаемый от должности председателем кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210000/
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