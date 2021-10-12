Предварительный состав кабинета министров. Список

Сегодня комитет по конституционному законодательству рассматривает состав и структуру кабмина.

Как стало известно 24.kg, новый кабинет министров будет выглядеть так:

глава кабмина — руководитель администрации президента — Акылбек Жапаров;

первый заместитель председателя — Арзыбек Кожошев;

заместитель председателя — Азиз Аалиев;

заместитель председателя по соцблоку — Эдиль Байсалов;

заместитель председателя — председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев;

министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев;

министр финансов — Алмаз Бакетаев;

министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов;

министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр образования и науки — Болотбек Купешев;

министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;

министр обороны — Бактыбек Бекболотов;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр юстиции — Аяз Баетов;

министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев;

министр энергетики — Доскул Бекмурзаев;

министр охраны природы, экологии и технического надзора — Динара Кутманова;

министр ЧС — Бообек Ажикеев.

Садыр Жапаров уже подписал указ об отставке кабинета министров и назначил исполняющим обязанности председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.