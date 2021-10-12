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Власть

Предварительный состав кабинета министров. Список

Сегодня комитет по конституционному законодательству рассматривает состав и структуру кабмина.

Как стало известно 24.kg, новый кабинет министров будет выглядеть так:

  • глава кабмина — руководитель администрации президента — Акылбек Жапаров;
  • первый заместитель председателя — Арзыбек Кожошев;
  • заместитель председателя — Азиз Аалиев;
  • заместитель председателя по соцблоку — Эдиль Байсалов;
  • заместитель председателя — председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев;
  • министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев;
  • министр финансов — Алмаз Бакетаев;
  • министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов;
  • министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр образования и науки — Болотбек Купешев;
  • министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;
  • министр обороны — Бактыбек Бекболотов;
  • министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
  • министр юстиции — Аяз Баетов;
  • министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев;
  • министр энергетики — Доскул Бекмурзаев;
  • министр охраны природы, экологии и технического надзора — Динара Кутманова;
  • министр ЧС — Бообек Ажикеев.

Садыр Жапаров уже подписал указ об отставке кабинета министров и назначил исполняющим обязанности председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210140/
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