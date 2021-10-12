Предварительный состав кабинета министров. Список

Сегодня комитет по конституционному законодательству рассматривает состав и структуру кабмина.
Как стало известно 24.kg, новый кабинет министров будет выглядеть так:
- глава кабмина — руководитель администрации президента — Акылбек Жапаров;
- первый заместитель председателя — Арзыбек Кожошев;
- заместитель председателя — Азиз Аалиев;
- заместитель председателя по соцблоку — Эдиль Байсалов;
- заместитель председателя — председатель ГКНБ — Камчыбек Ташиев;
- министр экономики и коммерции — Данияр Амангельдиев;
- министр финансов — Алмаз Бакетаев;
- министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Азамат Жаманкулов;
- министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр образования и науки — Болотбек Купешев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;
- министр обороны — Бактыбек Бекболотов;
- министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
- министр юстиции — Аяз Баетов;
- министр транспорта и коммуникаций — Эркинбек Осоев;
- министр энергетики — Доскул Бекмурзаев;
- министр охраны природы, экологии и технического надзора — Динара Кутманова;
- министр ЧС — Бообек Ажикеев.
Садыр Жапаров уже подписал указ об отставке кабинета министров и назначил исполняющим обязанности председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.