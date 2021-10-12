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Власть

Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры

Бывший министр культуры и информации Азамат Жаманкулов возвращается на этот пост. Информацию он подтвердил сегодня журналистам.

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству и судебно-прававой реформе рассматривает новый состав кабмина.

Азамат Жаманкулов был главой ведомства в 2018 году в правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева.

По словам нардепов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев остается на своей должности. «Возможно, он будет курировать силовой блок в кабмине», — сообщили они.

Ранее стало известно, что на пост главы кабмина президент выдвинул кандидатуру Акылбека Жапарова. На пост замглавы кабмина по социальному блоку претендует Эдиль Байсалов. Глава МИД Руслан Казакбаев пост сохранил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210130/
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