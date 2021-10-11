Выборы-2021. Как изменится состав кабмина после дня голосования

После выборов в парламент состав кабмина может измениться. Об этом 24.kg сообщили источники.

По их данным, вместо Улукбека Марипова кабинет министров возглавит нынешний глава Министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров. Должность первого заместителя кабмина может достаться Камчыбеку Ташиеву, который сейчас является председателем ГКНБ.

Кроме того, будет сокращен аппарат кабмина и президентской администрации в соответствии с новым законом на 30 процентов. По информации источников, после подведения итогов кампании ожидается также смена госсекретаря. Им может стать Суйунбек Касмамбетов — руководитель президентской администрации.