Выборы-2021. В трех партиях определились с топ-5 своих кандидатов

Три партии, намеревающиеся участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, определились с первыми пятерками, которые возглавят список кандидатов.

В политорганизации «Ата Мекен» первая пятерка выглядит так:

Омурбек Текебаев,

Клара Сооронкулова,

Тилек Токтогазиев,

Али Токтакунов,

Наталья Никитенко.

В партии «Азаттык» в первую пятерку вошли:

Ахматбек Келдибеков,

Жылдызкан Жолдошева,

Исмаил Исаков,

Медеткан Шеримкулов,

Бактыбек Калмаматов.

Первая пятерка партии «Бутун Кыргызстан»:

Адахан Мадумаров,

Исхак Масалиев,

Орозайым Нарматова,

Эмиль Токтошев,

Кыянбек Сатыбалдиев.