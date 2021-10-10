Выборы-2021. В трех партиях определились с топ-5 своих кандидатов

Три партии, намеревающиеся участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, определились с первыми пятерками, которые возглавят список кандидатов.
В политорганизации «Ата Мекен» первая пятерка выглядит так:
- Омурбек Текебаев,
- Клара Сооронкулова,
- Тилек Токтогазиев,
- Али Токтакунов,
- Наталья Никитенко.
В партии «Азаттык» в первую пятерку вошли:
- Ахматбек Келдибеков,
- Жылдызкан Жолдошева,
- Исмаил Исаков,
- Медеткан Шеримкулов,
- Бактыбек Калмаматов.
Первая пятерка партии «Бутун Кыргызстан»:
- Адахан Мадумаров,
- Исхак Масалиев,
- Орозайым Нарматова,
- Эмиль Токтошев,
- Кыянбек Сатыбалдиев.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.