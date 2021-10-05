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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию

«Со стороны энергетического сектора Таджикистана не было направлено в адрес коллег из Кыргызской Республики предложения о возможности экспорта электроэнергии из РТ в КР», — заявили в Министерстве энергетики и водных ресурсов соседней страны.

При этом сообщается, что в адрес председателя ОАХК «Барки Точик» в середине прошлой недели поступило официальное письмо председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызстана Таалайбека Байгазиева. В нем сообщалось, что из-за маловодного цикла приточности воды наблюдается дефицит электрической энергии в стране. Поэтому таджикской стороне предлагалось рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Кыргызстан, начиная с октября 2021 года.

Этим письмом также сообщалось о намерении делегации Кыргызстана во главе с заместителем министра энергетики и промышленности посетить город Душанбе для обсуждения вопроса.

«2 октября 2021-го делегация Кыргызской Республики прибыла в Душанбе и провела встречу с представителями ОАХК «Барки Точик». На встрече рассмотрено обращение кыргызской стороны о поставке электроэнергии. Сейчас это предложение рассматривается таджикской стороной», — говорится в сообщении.

В Минэнерго РТ также рассказали, что на сегодня поставка электроэнергии из Таджикистана в Кыргызстан осуществляется согласно «методики по сведению балансов сальдо-перетоков электрической энергии энергосистем ОЭС Центральной Азии и Южной зоны Казахстана» (протокол № 21 КЭС ЦА от 20 марта 2015 года). Документ предусматривает технический обмен электроэнергией для поддержания эффективного функционирования энергетических систем обеих стран.

«Этот механизм практикуется последние несколько лет и не включает в себя коммерческие взаимоотношения», — заключили в ведомстве.

Напомним, что в конце прошлой недели министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Но стоимость покупки назвать отказался.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209421/
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