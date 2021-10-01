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Власть

Цену не скажу. Кабмин отказался озвучить стоимость импортируемой электроэнергии

С 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Об этом на пресс- конференции сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

Министр не назвал стоимость, по которой покупают электроэнергию, ссылаясь на то, что переговоры еще продолжаются.

«У Таджикистана сейчас в достаточном количестве, поэтому они предложили нам», — сказал он.

В сутки будем импортировать 1 миллион киловатт-часов. Цену не скажу. Пока идут переговоры по оплате.

Доскул Бекмурзаев

Отвечая на вопрос о закрытии границ с Таджикистаном, Доскул Бекмурзаев отметил, что энергетики не зависят от политики.

«Энергетики даже во время конфликтов работают и доставляют электричество», — ответил он.

Кроме этого, кабмин ведет переговоры с Россией.

«Они согласны нам дать электроэнергию. Если Казахстан обеспечит транзит, то импортируем. Стоимость не будем озвучивать, это коммерческая тайна по просьбе партнеров», — отметил Доскул Бекмурзаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209044/
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