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Власть

Религиозная сфера: власти признают попытки вмешательства служителей культа

Садыр Жапаров подписал Указ «О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы», сообщает пресс-служба президента.

В документе отмечается, что в религиозной сфере сохраняет актуальность ряд существующих проблем и рисков.

«Среди них наибольший общественный резонанс вызывают случаи нарушения принципа светского характера государства. Это выражается в попытках вмешательства ряда религиозных лидеров и служителей культа в деятельность государственных и муниципальных органов, использования ими религиозного фактора в качестве политического ресурса. В то же время государственные и муниципальные служащие не всегда соблюдают принцип нейтральности при исполнении служебных обязанностей», — говорится в концепции.

В ней также говорится, что получила распространение тенденция пропаганды религиозных учений на государственной и муниципальной службе в ущерб деятельности по исполнению своих должностных обязанностей.

«Несовершенство нормативно-правового регулирования в религиозной сфере, правовые коллизии, пробелы в определении терминов и понятий приводят к противоречивой правоприменительной практике. Отсутствуют системный мониторинг и оценка воздействия законодательства на регулирование процессов в религиозной сфере. Нормотворческие процессы отстают от динамики происходящих изменений. Отсутствие действенного механизма, ориентированного на формирование гражданской идентичности, приводит к преобладанию других видов идентичности, в том числе религиозной», — прописано в концепции.

Имеют место нетерпимость, призывы к насилию на почве убеждений, пропаганда многоженства, ранних браков и других дискриминационных практик в выступлениях и стереотипные суждения отдельных публичных лиц по отношению к религиозным общинам.

Эксперты, подготовившие документ, называют среди проблем недостаточное число специалистов, способных истолковывать ценностно-смысловое содержание религиозных учений в современные, позитивные послания, способствующие веротерпимости и гражданской ответственности.

«Наблюдается низкий уровень межведомственного взаимодействия государственных органов, МСУ и координации их усилий с организациями гражданского общества, включая религиозные организации, в части гармоничного сочетания действий по сохранению светского характера государства с обеспечением прав человека на вероисповедание и религиозные убеждения. Происходит смешение теологического и религиоведческого подходов в предоставлении образования в государственных учебных заведениях. Требования государственных образовательных стандартов к религиозным учебным заведениям нуждаются в совершенствовании и должном контроле за их соблюдением» — таковы выводы, которые отражены в концепции.

В религиозных учебных заведениях наблюдается недостаток квалифицированных кадров духовенства и преподавателей религиозных дисциплин. Отсутствует система мониторинга и прогнозирования тенденций, связанных с получением религиозного образования за рубежом гражданами КР.

Наблюдается высокий риск проникновения на территорию страны носителей радикальных религиозных течений, несущих угрозу устоявшейся системе государственно-конфессиональных отношений и конституционному строю.

Распространение получили пропаганда экстремистских идей и нетерпимости на религиозной почве, вербовка сторонников с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209105/
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