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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кто в госрезиденции живет? Управделами президента до сих пор не ответило юристу

2 сентября глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову.

В частности, она потребовала предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных, кто проживает на территории государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» и других государственных резиденций.

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев ответил 24.kg, что запрос Чолпон Джакуповой поступил в управление делами президента и эта структура должна подготовить ответ. Прошел месяц. Однако никаких комментариев нет до сих пор. 

Напомним, по закону предоставлять информацию госорганы обязаны не позднее 14 рабочих дней. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209092/
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