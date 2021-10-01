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Власть

Кабмин пересмотрит тарифы на свет для населения в 2022 году

Тариф на электроэнергию не изменится до июня 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

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Он уточнил, что новые тарифы для небытовых потребителей вступят в силу с 15 октября 2021 года.

«Тарифы для населения остались на прежнем уровне. Они не будут пересмотрены до начала следующего сезона ОЗП. Поэтому просим население экономить электроэнергию», — заметил министр.

Отмечается, что с повышением тарифов энергосектор увеличит свой доход на 476 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209029/
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