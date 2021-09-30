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Власть

Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев прокомментировал выступление депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева в передаче «Эксперттер талдайт».

Напомним, депутат сообщил, что приглашенный им эксперт Владимир Фролов встречался с Садыром Жапаровым.

«Садыр Нургожоевич лично принял этого эксперта, проверил и после того, как убедился в нем, оказывает поддержку», — сказал Саматбек Ибраев.

Однако пресс-секретарь президента придерживается иного мнения.

«Призываем отдельных депутатов воздержаться от комментариев от имени президента. Для этого есть пресс-служба главы государства», — заявил Эрбол Султанбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208905/
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