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Власть

Садыр Жапаров отдал Госипотечной компании свой дом. Жилье передадут нуждающимся

Семья Садыра Жапарова передала на баланс ОАО «Государственная ипотечная компания» на безвозмездной основе жилой дом в Бишкеке, в котором ранее проживал сам глава государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров лично вручил документы на передаваемый жилой дом и ознакомил председателя правления ОАО «ГИК» Аиду Тологонову с параметрами недвижимого имущества. По словам президента, этот дом его семья приобрела еще в 2005 году. Позже в 2010-х годах, переехав в другое место, дом функционировал как детское дошкольное учреждение. Глава государства отметил, что цель его акции — улучшить рынок индивидуального жилья, тем самым помочь ОАО «ГИК» с обеспечением нуждающихся жильем в рамках новой государственной жилищной программы «Мой дом 2021-2026».

Садыр Жапаров напомнил о том, что запущена абсолютно новая ипотечная программа, благодаря которой работникам бюджетной сферы на приобретение готового жилья заем будет выдаваться по ставке 4 процента годовых.

Кроме того, у остальных категорий граждан тоже есть возможность купить готовое жилье по данной программе, без предоставления первоначального взноса, как это было ранее — 30 процентов от основной стоимости приобретаемой недвижимости.

Акцией мы хотели бы призвать кыргызстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье.

Садыр Жапаров

«Всем известно, что многие уезжают на заработки за границу, чтобы заработать на дом. Поэтому было решено изменить программу ипотечного кредитования, чтобы облегчить условия и сделать ее на самом деле доступной для всех граждан, независимо от рода деятельности», — сказал Садыр Жапаров.

Президент сообщил, если ОАО «ГИК» решит выставить данный жилой дом на аукцион, то за эти деньги можно будет обеспечить 10 семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что любая помощь, поступающая от граждан в виде денег, недвижимости, находится на контроле государства и этот вопрос максимально открыт и прозрачен. Изъятая недвижимость — жилые помещения у осужденных за коррупцию лиц также будут переходить на баланс ОАО «ГИК».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208893/
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