Президент признал, что качество расследования уголовных дел падает

Коррупция в судебных, правоохранительных и надзорных органах является главным тормозом в социально-экономическом развитии нашего государства и источником социального напряжения в обществе. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на II съезде адвокатов.

Он отметил, что в последние годы уровень компетентности дознания и следствия, качество расследования уголовных дел катастрофически падает. Уровень профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных органов, юристов и судей подвергается критике со стороны общества.

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По словам Садыра Жапарова, стереотип обвинительного уклона в деятельности судов, нередко закрывающих глаза на недобросовестную подготовку дел, фальсификацию доказательств обвинения органами следствия, превращает суды, по сути, в карательный орган, а не в орган правосудия.

Как подчеркнул президент, эти негативные явления ощущают на себе рядовые граждане, общественно-политические деятели, бизнесмены, столкнувшиеся с незаконными действиями правоохранительных органов, несправедливыми решениями судей, их безнаказанностью. Прежде всего это касается вопросов разрешения имущественных прав граждан и юридических лиц. Правоохранительные органы и суды зачастую становятся инструментом для рейдерских захватов собственности граждан и юридических лиц, в том числе иностранных инвесторов.

Он акцентировал внимание на том, что негативная тенденция снижения уровня законности при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных и иных дел в судах свидетельствуют о необходимости усиления прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных органов, и в первую очередь, следственных органов. Прокурорский надзор должен стать важной гарантией защиты прав и законных интересов граждан, как преступивших закон, так и потерпевших от преступлений.