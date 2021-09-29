Выборы-2021. Избирательный участок впервые открылся в Венгрии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов постановила образовать избирательный участок № 9058 в Будапеште (Венгрия).
Решение принято на основании предложения Министерства иностранных дел в связи с учреждением посольства КР в Венгрии.
Общее количество избирательных участков за рубежом к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша возрастет до 58 в 29 государствах.
В ЦИК напомнили, что девять избирательных участков будут впервые открыты в следующих городах:
- Казань, Краснодар, Самара, Томск и Хабаровск;
- Нью-Йорк и Чикаго;
- Анталья;
- Кальяри.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.