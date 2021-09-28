Мэрии Бишкека необходимо оптимизировать свою структуру, считают в БГК

Мэрии Бишкека необходимо оптимизировать свою структуру. Об этом на сессии БГК заявил депутат и лидер коалиции большинства Таалайбек Дайырбеков.

По его словам, сегодня в структуре есть убыточные предприятия, которые надо ликвидировать.

«Говорят, что государство — плохой менеджер. Не надо плодить предприятия, которые будут сосать деньги из бюджета. Есть аутсорсинг, эта система широко применяется в мире. Надо давать возможность развиваться частникам. Например, Бишкекреклама непонятно, чем занимается. Мы видим эти щиты, они пустуют», — сказал он.

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Таалайбек Дайырбеков добавил, что некоторые подразделения можно объединить. «Управления муниципального имущества, земельными ресурсами, землепользования и строительства давно надо объединить. В каждом есть начальник, служебная машина. Мэрии нужна оптимизация», — сказал он.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, ранее была рекомендация, чтобы структура обеспечивала реализацию новой программы социально-экономического развития Бишкека. «По закону программа должна быть внесена в течение трех месяцев. На президиуме БГК приняли решение, что внесем новую структуру через 50 дней, тем самым сократив и разработку этой программы», — отметил он.

Глава столичного муниципалитета обозначил еще одну проблему, которую надо решить до проведения реорганизации. «У структурных подразделений есть дебиторский долг — более 1 миллиарда сомов. Куда девались деньги? Сейчас проводим аудит. Конечно, мы может сократить управления, предприятия, но кто будет отвечать? Мы считаем, что подразделения должны закрыть год, вернуть деньги», — отметил он.