Подтвердили. Закон о запрете на курение в общественных местах подписан

Садыр Жапаров подписал Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 29 июля 2021 года.

Как сообщается, целью документа являются защита здоровья населения от последствий потребления табака, а также реализация Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

«Закон направлен на улучшение норм и усиления мер по борьбе против табака и всех видов табачных изделий путем установления контроля потребления всех видов табачных изделий, электронных систем доставки никотина и полного запрета любой рекламы всех табачных изделий», — говорится в документе.

Ранее о подписании закона 24.kg сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев. Однако в аппарате президента не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.